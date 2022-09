JPMorgan belässt Asos auf 'Neutral' - Ziel 1500 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Asos auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Die Lebenshaltungskosten-Krise stehe erst am Anfang, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einzelhändler hätten ausgerechnet in dieser bestenfalls nur unsicheren Phase mit viel höheren Kosten zu kämpfen. Sie kürzte daher sektorweit ihre Gewinnschätzungen für das Jahr 2023 und geht an die Branchenwerte allgemein weiter vorsichtig heran./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 01:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2022 / 01:32 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.