JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 200 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Die weltweite Online-Fitness-Industrie sei während der Corona-Pandemie stark gewachsen, was sich auch langfristig fortsetzen sollte, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dem Technologiekonzern sollte dieser Trend im Jahr 2025 einen Umsatzbeitrag von rund 3,6 Milliarden Dollar bescheren./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2022 / 23:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2022 / 23:15 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.