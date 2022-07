JPMorgan belässt Amazon auf 'Overweight' - Ziel 175 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Die Berichtssaison der US-Internet-Unternehmen setze sich in der kommenden Woche fort mit Alphabet, Meta, Spotify und Amazon, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Stimmung sei konjunkturell von Vorsicht geprägt in einem Markt, der bereits durchdrungen und gereift sei. Mit Blick auf die anstehenden Quartalsberichte bleibe Amazon sein Favorit, sowohl kurz- als auch langfristig. Amazon dürfte in der zweiten Jahreshälfte beschleunigt wachsen und Fortschritte bei den Margen machen./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 00:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 04:00 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.