JPMorgan belässt Alstom auf 'Overweight' - Ziel 36 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstom nach Quartalszahlen des Bahntechnik-Herstellers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das Verhältnis der Auftragseingänge zum Umsatz (Book-to-Bill-Ratio) liege unter dem Vorjahreswert, aber über seiner Prognose und der Konsensschätzung, schrieb Analyst Akash Gupta am Dienstag in einer ersten Reaktion. Auch das Umsatzwachstum aus eigener Kraft übertreffe seine Erwartung. An den Konsensschätzungen sollte sich angesichts des bestätigten Ausblicks nichts ändern. Dennoch rechne er mit einer positiver Kursreaktion./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2023 / 07:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2023 / 07:04 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.