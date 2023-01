JPMorgan belässt Alstom auf 'Overweight' - Ziel 35 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die guten Umsätze und vor allem Aufträge im vergangenen Quartal bestätigten, dass der Bahntechnik-Hersteller weiter von einer regen Auftragslage profitiere, schrieb Analyst Akash Gupta am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er sieht die Franzosen auf einem guten Weg, dank des Wachstums der Märkte des Unternehmens sowie des Selbsthilfepotenzials durch die Integration von Bombardier Transportation Werte zu heben./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2023 / 07:02 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.