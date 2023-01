JPMorgan belässt Alstom auf 'Overweight' - Ziel 35 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die europäischen Investitionsgüterunternehmen dürften für das Schlussquartal insgesamt recht solide Resultate vorlegen, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Negative Signale mit Blick auf die Nachfrage dürfte es seitens der Unternehmen - trotz der sich abzeichnenden Konjunkturschwäche - nur begrenzt geben. Dennoch dürfte zunehmend eine gewisse Vorsicht erkennbar werden, auch in den Ausblicken. Mit Blick auf die Berichtssaison zieht der Analyst FLSmidth, Prysmian, Rexel und Sandvik vor. Vorsichtig blickt er auf Assa Abloy, Electrolux, Epiroc und Kion./mis/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 22:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.