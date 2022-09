JPMorgan belässt Alstom auf 'Overweight' - Ziel 30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom nach einem Investorentreffen im Rahmen der Verkehrstechnik-Fachmesse "Innotrans" auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Im Gegensatz zu seinen kurzfristigen Bedenken habe das Management sehr optimistisch geklungen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die kurz- und mittelfristigen Zielsetzungen seien bestätigt worden. Die Nachfrage bleibe offenbar hoch./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2022 / 11:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2022 / 11:17 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.