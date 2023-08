JPMorgan belässt Alphabet A auf 'Overweight' - Ziel 150 Dollar

Finanztrends Video zu Alphabet A



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die A-Aktie von Alphabet angesichts der Hauskonferenz Cloud Next auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Eine Präsentation des Cloud-Chefs habe sich mehr auf Produktfortschritte als auf neue Lösungen konzentriert, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei aber ermutigend gewesen, dass Google nur wenige Monate nach der Einführung damit beginnt, die Künstliche-Intelligenz-Dienste Vertex AI und Duet AI allgemein verfügbar zu machen. Googles Stärken im KI-Bereich seien also untermauert worden./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2023 / 00:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2023 / 04:00 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.