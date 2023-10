JPMorgan belässt Allianz SE auf 'Overweight' - Ziel 270 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Allianz-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Wegen höherer Verlusterwartungen durch Naturkatastrophen im dritten Quartal habe er seine Jahresschätzung für das operative Ergebnis ein wenig reduziert, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er liege damit aber immer noch in der oberen Hälfte der Unternehmenszielspanne. Mit der Vorlage des Zwischenberichts am 10. November dürfte der Versicherer zudem ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm ankündigen./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2023 / 11:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 11:32 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.