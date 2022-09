JPMorgan belässt Akzo Nobel auf 'Neutral' - Ziel 80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem Chef des Lackkonzerns, Thierry Vanlancker. Angesichts mauer Volumina im dritten Quartal kappte Udeshi seine operativen Ergebnisschätzungen./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2022 / 18:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.