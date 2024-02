JPMorgan belässt Air Liquide auf 'Neutral' - Ziel 172 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide auf "Neutral" mit einem Kursziel von 172 Euro belassen. Auf einer Veranstaltung am Vorabend habe das Management des Gaseherstellers die Euphorie über den jüngsten Quartalsbericht etwas zu dämpfen gesucht, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So dürfte das erste Halbjahr eher verhalten verlaufen, während sich im zweiten Halbjahr eine bessere Entwicklung einstellen sollte./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2024 / 22:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2024 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.