JPMorgan belässt Air Liquide auf 'Neutral' - Ziel 172 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide nach der Vorlage von Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 172 Euro belassen. Der französische Gasehersteller habe größtenteils gut abgeschnitten, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sowohl das Umsatzwachstum aus eigener Kraft im vierten Quartal als auch das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) im zweiten Halbjahr hätten positiv überrascht. Zudem lägen die Profitabilitätsziele für 2024 und 2025 über den Markterwartungen. Er sieht für die Aktie derzeit aber nur begrenztes Aufwärtspotenzial./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2024 / 07:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2024 / 07:38 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.