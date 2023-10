JPMorgan belässt Air Liquide auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide auf "Neutral" belassen. Aufgrund der anhaltend schwachen Nachfrage und in einigen Fällen auch schwächeren Preisgestaltung dürfte das dritte Quartal für die meisten europäischen Chemiekonzerne erneut schwierig gewesen sein, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dagegen scheine der "brutale" Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden, der in den vergangenen vier Quartalen zu beobachten gewesen sei, nachzulassen oder möglicherweise sogar zu enden. Da der Sektor sehr günstig bewertet erscheine, halte er an seiner positiven Einschätzung der Branche fest./edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 21:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.