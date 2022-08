JPMorgan belässt Adyen auf 'Overweight' - Ziel 2220 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen vor den Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2220 Euro belassen. Bei dem Zahlungsabwickler dürften das Wachstum durch Ebay und Airlines den schwächelnden E-Commerce-Bereich ausgleichen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Die operative Ergebnismarge wird nach seiner Einschätzungen die Erwartungen am Markt übertreffen, wenngleich der Umsatz etwas unter ihnen liegen dürfte./jcf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2022 / 21:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.