JPMorgan belässt Adidas auf 'Overweight' - Ziel 162 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Finanztrends Video zu adidas



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas nach endgültigen Zahlen für 2022 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Mit Blick auf die angekündigte Dividende von 0,70 Euro je Aktie merkte Analystin Olivia Townsend an, sie habe keine Dividendenzahlung erwartet. Die für das laufende Jahr in Aussicht gestellten Investitionen (Capex) lägen mit 600 Millionen Euro unter ihrer Annahme von 900 Millionen Euro, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun richte sich der Fokus auf die Analystenkonferenz./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2023 / 07:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2023 / 07:55 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.