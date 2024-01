JPMorgan belässt Adidas auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas auf "Overweight" belassen. Ein Expertengespräch mit dem großen Sportwarenhändler Intersport lege nahe, dass das Schlussquartal für die Branche schwierig gewesen sei, für 2024 aber eine Nachfrageerholung erwartet werde, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die größeren Marken werde die beste Entwicklung von Adidas erwartet./mis/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 21:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2024 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.