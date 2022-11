JPMorgan belässt Adidas auf 'Neutral' - Ziel 105 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas nach detaillierten Quartalszahlen und dem revidierten Ausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die wichtigste Frage sei nun, wie schnell dem Sportartikelkonzern eine positive Wende bei der Markendynamik gelingt, die sie vorerst nicht vor 2024 erwarte, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der hohen Erwartungen an den künftigen Vorstandschef Björn Gulden, der einen guten Ruf genießt, könnte die Aktie etwas Unterstützung erfahren./edh/he Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / 18:11 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.