JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 780 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 780 Euro belassen. Analyst Sandeep Deshpande befasste sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit möglichen Auswirkungen einer potenziellen Rezession auf die von ihm beobachteten Halbleiterunternehmen. Er glaubt, dass die Aussichten des Sektors in den kommenden fünf Jahren von einem strukturellen Nachfragewachstum in Bereichen wie Cloud, Autoelektrifizierung und -automatisierung sowie Internet der Dinge (IoT) gestützt werden. Dadurch sollte der Halbleitermarkt schneller wachsen als die Wirtschaft insgesamt, glaubt der Experte./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2022 / 01:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2022 / 01:33 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.