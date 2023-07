JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 690 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 690 Euro belassen. Umsatz und Aufträge lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Hersteller von Fertigungsanlagen für Halbleiter habe allerdings wegen konjunktureller Unsicherheiten keine Ziele für das kommende Jahr gegeben - diese seien aber entscheidend für den Aktienkurs./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 07:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2023 / 07:22 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.