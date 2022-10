JPMorgan belässt ABB auf 'Neutral' - Ziel 29 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29 Franken belassen. Bei dem Automationskonzern gebe es wohl noch keine Anzeichen einer geschäftlichen Verlangsamung, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass die Erwartungen auf breiter Basis übertroffen werden. Die Aktie habe damit das Zeug dazu, um zumindest besser abzuschneiden als andere Branchenwerte./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2022 / 19:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.