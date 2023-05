JPMorgan belässt ABB auf 'Neutral' - Ziel 28 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach einer Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Franken belassen. Der Tenor des Managements sei mit Blick auf die kurzfristige Entwicklung des Elektrotechnikkonzerns robust gewesen und habe den Informationen zum ersten Quartal entsprochen, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hinsichtlich der längerfristigen Chancen in allen Geschäftsbereichen sei der Optimismus bekräftigt worden./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2023 / 14:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2023 / 14:48 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.