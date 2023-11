JPM setzt Schneider Electric auf 'Positive Catalyst Watch'

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Schneider Electric den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und erwartet damit gute Nachrichten vom anstehenden Kapitalmarkttag. Die Einstufung wurde auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Dies sei der erste Investorentag für den neuen Chef Peter Herweck und entsprechend wichtig, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Investoren dürften von Herweck all das hören, was das künftige Wachstum des Industriekonzerns antreiben könne./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / 20:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.