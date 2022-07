International School Augsburg: Wandelanleihe-Emission geplant

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Schaffer von GBC plant die International School Augsburg –ISA- gemeinnützige AG mit der Emission einer Wandelanleihe als weiteren Finanzierungsbaustein für den Schulneubau. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage solle die geplante Wandelanleihe bei einer Laufzeit von 7 Jahren einen Zinssatz von 3,0 Prozent bieten. Das Emissionsvolumen betrage bis zu 2,91 Mio. Euro. Die Wandelanleihe im Nennbetrag von 12,50 Euro verbriefe ein Wandlungsrecht in Aktien der ISA gAG mit Nennbetrag von 10,00 Euro in einem Wandlungsverhältnis von 1:1, also zu einem Wandlungspreis von 12,50 Euro je Aktie. Für die Aktionäre der ISA gAG werde im Bezugszeitraum vom 7. bis 26. Juli 2022 ein Bezugsrecht zum Erwerb der Wandelschuldverschreibung angeboten. Das Bezugsverhältnis liege bei 2:1. Sofern Schuldverschreibungen nicht von den Aktionären im Rahmen der Bezugsfrist bezogen werden, könne die ISA gAG die Wandelanleihen im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren anbieten. Nach Meinung der Analysten sei die Wandelanleihe ein attraktiver Baustein für die Gesamtfinanzierung des Schulneubaus mit attraktiven Konditionen. Neben dem Zins biete besonders die Wandlungsoption eine interessante Chance, von einem steigenden Aktienkurs in den nächsten 7 Jahren zu profitieren. In der Folge bestätigen die Analysten das bisherige Kursziel von 21,15 Euro für die Aktie und erneuern das Rating Kaufen.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.07.2022, 10:50 Uhr)



