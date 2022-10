IGP Advantag: Perspektiven weiter positiv

Die IGP Advantag AG habe nach Darstellung von SMC-Research für das erste Halbjahr eine stabile Gesamtleistung gezeigt und auf dieser Basis eine deutliche Ergebnisverbesserung erzielt. Auch der Ausblick, die Auftragslage und die grundsätzliche Positionierung stimmen laut SMC-Analyst Adam Jakubowski positiv, weswegen das Researchhaus bei seinem Urteil „Buy“ und dem Kursziel von 3,00 Euro bleibt.

IGP Advantag habe laut SMC-Research im ersten Halbjahr auf Konzernebene eine stabile Gesamtleistung von 24,4 Mio. Euro erzielt und im Kerngeschäft baunahe Dienstleistungen sogar ein Wachstum von 10 Prozent ausweisen können. Demgegenüber sei der Umsatz mit 13,6 Mio. Euro deutlich hinter dem Vorjahreswert zurückgeblieben, weil sowohl Corona als auch die Marktlage für verzögerte Genehmigungs-, Liefer-, Abnahme- und Vertragsabschlussprozesse gesorgt haben, weswegen ein signifikanter Teil der erbrachten Leistungen nicht rechtzeitig habe fakturiert werden können. Trotzdem sei es IGP gelungen, die Ergebnissituation im Vorjahresvergleich deutlich zu verbessern, das EBITDA nahezu zu verdoppeln und mit den übrigen Gewinnkennzahlen ins Plus zu drehen.

Im Hinblick auf den weiteren Jahresverlauf rechne IGP mit der Erreichung wichtiger Meilensteine bei mehreren Projekten und habe vor diesem Hintergrund die Prognose für das Gesamtjahr (Gesamtleistung zwischen 65 und 70 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 2,5 und 4,0 Mio. Euro) bestätigt.

Auch bezüglich der weiteren Entwicklung zeige sich das Unternehmen zuversichtlich. Das Management verweise zwar auf die aktuelle Unsicherheit im Markt (Investoren, Banken, Bauunternehmen) und auf die hohen Baupreise, welche die Entwicklung derzeit hemmen, berichte aber gleichzeitig von einer Reihe von Aufträgen, die im Kerngeschäft auch in Zukunft für eine gute Auslastung sorgen sollten, so das Researchhaus. Darüber hinaus zeichne sich aus den ersten Marktreaktionen ein sehr hohes Interesse für das neue Dienstleistungsprodukt IGP Green Solutions ab, mit dem den Betreibern energieintensiver Gebäude aus dem Bildungs- und Gesundheitssektor ein umfassendes Full-Service-Konzept für eine – de facto kostenfreie – energetische Sanierung ihrer Immobilien angeboten werde. Sollten sich diese ersten Eindrücke bestätigen, könnte dieses Modell nach Einschätzung der Analysten in den nächsten Jahren zu einem zentralen Wachstumstreiber für IGP werden.

Insgesamt entspreche die Entwicklung den Erwartungen der Analysten und der grundsätzlich positiven Einschätzung der Positionierung und der Perspektiven von IGP. Dementsprechend haben sie in Reaktion auf die Halbjahreszahlen nur geringfügige Änderungen an ihren Schätzungen vorgenommen. Den fairen Wert der IGP-Aktie sehen sie weiterhin bei 3,00 Euro und damit weit oberhalb des aktuellen Börsenkurses. Die Analysten bestätigen deswegen ihr Urteil „Buy“.

