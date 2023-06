Hawesko: Auf Gesamtjahresbasis Gewinnwachstum erwartet

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die Hawesko Holding AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) den Umsatz aufgrund von Konsolidierungseffekten leicht verbessert, beim Ergebnis unter anderem wegen Kostensteigerungen jedoch leicht unter dem Vorjahresquartal gelegen. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel und nennt ein positives Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen im ersten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres teilweise eine Konsumzurückhaltung gespürt, vor allem im Segment E-Commerce. Das leichte Umsatzplus sei auch lediglich durch Konsolidierungseffekte zustande gekommen. Aufgrund weiterer Kostensteigerungen habe das Ergebnis hinter dem Vorjahreswert zurückgelegen, zumal dieses durch die Auflösung einer Rückstellung positiv beeinflusst worden sei. Im Gesamtjahr sehe der Analyst aber Umsatz und operatives Ergebnis leicht über Vorjahr. Eine Veränderung könne sich hierbei jedoch durch weitere Zukäufe ergeben. In der Folge nimmt der Analyst das Kursziel auf 47,00 Euro (zuvor 52,00 Euro) zurück und senkt das Rating auf „Halten“ (zuvor: „Kaufen“).



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.06.2023, 10:25 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 02.06.2023 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/101296

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.