Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Zalando auf 45 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Zalando von 48 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der deutlich unterdurchschnittlichen Kursentwicklung in den vergangenen Monaten werde die Aktie nun nahe ihres Rekordtiefs gehandelt, was eine attraktive Kaufgelegenheit biete, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zalando sei der unangefochtene Marktführer im europäischen Online-Modehandel und glänze neben Größenvorteilen auch mit einer starken Bilanz. Zudem habe das Unternehmen bewiesen, dass es in schwierigen Zeiten Marktanteile gegenüber Online- und Offline-Rivalen gewinnen könne./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 08:08 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2023 / 08:08 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.