Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Zalando auf 42 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Zalando von 45 auf 42 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Christian Salis schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem anhaltend schwachen Modemarkt. Er reduzierte die Schätzungen für den Online-Modehändler. Dieser bleibe aber die führende Plattform in Europa. Zudem notierten die Aktien mittlerweile auf einem so niedrigen Niveau, dass keinerlei Unternehmenswachstum mehr in den Aktienkurs eingepreist sei./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2024 / 07:49 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2024 / 07:56 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.