Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Norma auf 20 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Norma Group von 21 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den enttäuschenden vorläufigen Quartalszahlen und der erneuten Ausblickssenkung habe er seine Schätzungen für den Autozulieferer reduziert, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachrichten deuteten auf eine schwer vorhersagbare Geschäftsentwicklung hin und dürften das Vertrauen in eine baldige und nachhaltige Erholung weiter untergraben./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2023 / 08:03 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2023 / 08:04 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.