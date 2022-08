Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für LPKF Laser auf 25 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "LPKF Laser":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für LPKF nach einer Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen von 35 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäfte des Hightech-Unternehmens mit der neuen Lide-Technologie wüchsen nicht so schnell wie erwartet, schrieb Analyst Jonah Emerson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Umsatz- und Gewinnprognosen für die Jahre 2022 bis 2024./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2022 / 08:36 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2022 / 08:36 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.