Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Knorr-Bremse - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 60 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ungeachtet besser als erwartet ausgefallener Zahlen für das zweite Quartal habe sich am Ausblick des Bremsenherstellers auf die zweite Jahreshälfte nichts geändert, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen erscheine derzeit anspruchsvoll bewertet. In Anbetracht der neuen Strategie sei es noch zu früh, um von einer Neubewertung der Aktie auszugehen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2023 / 08:21 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2023 / 08:21 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.