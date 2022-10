Hauck Aufhäuser IB senkt Fielmann auf 'Sell' und Ziel auf 27 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Fielmann von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 27 Euro gekappt. Die Optikerkette bleibe zwar am deutschen Einzelhandelsmarkt dominant, er sei aber mit dem schwachen Verbraucherumfeld und sich verstärkendem Margendruck zwei großen Herausforderungen ausgesetzt, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei für gewöhnlich ein sicherer Anlegerhafen, doch nun sei die Situation in dieser anstehenden Rezession anders, da die Probleme von sinkender Nachfrage kämen./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2022 / 08:03 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2022 / 08:08 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.