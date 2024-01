Hauck Aufhäuser IB hebt Ziel für Sixt-Vorzüge auf 117 Euro

Finanztrends Video zu Sixt SE Vz



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Sixt SE von 111 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Ausgabeverhalten der Konsumenten in Bezug auf Reisen dürfte sich in diesem Jahr normalisieren, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Treffen mit dem Finanzvorstand des Autovermieters. Die Preise dürften sich ebenfalls normalisieren und etwas sinken, blieben aber über dem Vor-Corona-Niveau. Sixt profitiere zudem von seinem Premium-Angebot./mf/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2024 / 07:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2024 / 08:07 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.