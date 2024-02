Hauck Aufhäuser IB hebt Ziel für Knorr-Bremse - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach vorläufigen Zahlen von 56 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Eckdaten des Bremsenspezialisten zum Schlussquartal seien stark ausgefallen und der Ausblick liege leicht über den Erwartungen, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit seinem Umbauprogramm komme der Konzern voran, der Verkauf von Kiepe markiere erst den Auftakt und in den kommenden Quartalen dürfte noch mehr folgen./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 08:13 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 08:14 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.