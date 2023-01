Hauck Aufhäuser IB hebt Ziel für Kion auf 51 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Finanztrends Video zu Kion Group



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Kion vor Zahlen von 40 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal dürfte eine positive Trendumkehr für die Profitabilität des Gabelstaplerherstellers zeigen, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das Geschäft im Segment mit Gabelstaplern und anderen Flurförderzeugen dürfte es das stärkste Quartal des Jahres gewesen sein, trotz einer Normalisierung der Nachfrage. Der Auftragseingang in der Sparte für Lieferkettenlösungen dürfte wieder besser ausfallen. Der zeitweise Gegenwind im Jahr 2022 sei mittlerweile in der Aktie eingepreist./niw/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 08:22 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2023 / 08:22 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.