Hauck Aufhäuser IB hebt Ziel für Jungheinrich auf 43 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Jungheinrich von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Eintritt in den US-Markt für automatisierte Lagerbewirtschaftung mit der Übernahme von Storage Solutions erfordere eine Änderung der Schätzungen, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die hohen Auftragsbestände sorgten dafür, dass das Unternehmen sich in schwierigem Umfeld stabil entwickeln sollte./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 08:27 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2023 / 08:27 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.