Hauck Aufhäuser IB hebt Ziel für Freenet auf 33 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Freenet nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzchef Ingo Arnoöd von 31 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Mobilfunk als Basis bleibe das Unternehmen in puncto Cashflow verlässlich, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Würze verleihe den Aktien auch eine starke Kundenzunahme des Streaming-Angebots waipu.tv./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 08:05 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 08:14 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.