Hauck Aufhäuser IB hebt Ziel für Elmos Semiconductor auf 91 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Elmos von 88 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem neuen Kursziel trage man dem geplanten Verkauf der Halbleiterfertigung in Dortmund Rechnung, schrieb Analyst Jonah Emerson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Durch die Transaktion sollte Elmos weniger kapitalintensiv werden und höhere Flexibilität bei neuen Produkten erlangen./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 07:26 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2023 / 08:03 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.