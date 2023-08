Hauck Aufhäuser IB hebt Ziel für Adidas auf 90 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 85 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Zahlen des Sportartikelherstellers für das zweite Quartal seien zwar besser als erwartet gewesen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Grund für Euphorie gebe es aber nicht. Die Konkurrenz in China wachse und der US-Markt bleibe schwierig./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2023 / 08:35 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2023 / 08:35 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.