Hauck Aufhäuser IB belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Obwohl der Online-Händler im dritten Quartal nicht so schlecht wie befürchtet abgeschnitten und den Ausblick für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) bestätigt habe, sei die Aktie angesichts moderat angepasster Umsatzziele unter Druck geraten. Doch da die Ebit-Entwicklung gut bleiben sollte und sich die gute Kostenkontrolle zunehmend auszahle, erscheine die Kurreaktion übertrieben, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2023 / 07:47 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2023 / 07:55 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.