Hauck Aufhäuser IB belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Resultate seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Solide mittelfristige Ziele und ein erhöhtes langfristiges Umsatzziel hätten die Anleger des Online-Modehändlers beruhigt. Das wichtigste Ergebnis des jüngsten Kapitalmarkttages sei, dass Zalando seine Geschäftsbereiche Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B) ausbauen sowie seine Online-Modeplattform in ein "Ökosystem" für die europäische Modeindustrie verwandeln wolle./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.