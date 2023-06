Hauck Aufhäuser IB belässt Vitesco auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Vitesco auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Auftragseingänge für Elektromobilitäts-Komponenten sollten sich weiterhin dynamisch entwickeln, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Autozulieferer verfüge schließlich über Größenvorteile und einen breiten Kundenstamm, denn er sei mit Ausnahme von Tesla und BYD an den meisten der großen Hersteller-Plattformen beteiligt. 2023 dürfte sich die Free-Cashflow-Entwicklug aber auf den späteren Jahresverlauf konzentrieren./tih/mf Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2023 / 09:14 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2023 / 09:15 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.