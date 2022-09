Hauck Aufhäuser IB belässt Verbio auf 'Buy' - Ziel 85 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Verbio anlässlich der Kontrollübernahme durch den Bund an der Erdöl-Raffinerie PCK auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das Risiko sei präsent gewesen, dass die Raffinerie für einige Zeit still steht und Verbio damit einen Abnehmer für seinen Biosprit verliert, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieses Szenario sei nun aber verhindert worden, so seine Sicht der Dinge./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2022 / 08:08 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2022 / 08:13 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.