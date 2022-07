Hauck Aufhäuser IB belässt Verbio auf 'Buy' - Ziel 85 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Verbio auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Es deute sich an, dass dem Hersteller von Biokraftstoffen wohl keine Belastungen von regulatorischer Seite mehr drohten, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem seien die Preise für wichtige Agrarrohstoffe in den vergangenen Wochen deutlich gesunken./mf/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2022 / 08:09 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2022 / 08:10 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.