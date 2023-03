Hauck Aufhäuser IB belässt Verbio auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Verbio auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Wiedereinführung von Kraftstoffsteuern in Brasilien dürfte die lokale Nachfrage nach Ethanol erhöhen und damit die Ausfuhren in die EU verringern, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sollte das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nach Ethanol in Europa verbessern und die Preisbildung stützen. Eine Normalisierung der Ethanolpreise wäre für den Biosprithersteller in den kommenden Monaten ein Segen./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2023 / 08:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.