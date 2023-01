Hauck Aufhäuser IB belässt Verbio auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Verbio angesichts gesunkener Gaspreise auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Gaspreis-Entwicklung stehe mit dem milden Winter in Zusammenhang, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für Verbio sei dies ein zweischneidiges Schwert, denn der Biosprit-Hersteller sei in der Produktion von Gas abhängig, verkaufe aber selbst aus Biomasse hergestelltes Gas. Er schätzt, dass die positiven Effekte die negativen überlagern werden - und sieht daher Luft nach oben für die Unternehmensziele./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2023 / 08:14 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2023 / 08:18 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.