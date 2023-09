Hauck Aufhäuser IB belässt Süss Microtec auf 'Buy' - Ziel 32 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Süss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Bei dem Chipausrüster habe der Investitionszyklus bezüglich der Anwendungen rund um die Künstliche Intelligenz begonnen, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem steuere das Unternehmen auf ein Rekordjahr 2024 zu./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / 08:12 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2023 / 08:12 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.