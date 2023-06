Hauck Aufhäuser IB belässt Stratec auf 'Buy' - Ziel 87 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Stratec nach der Bekanntgabe einer Übernahme in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der Zukauf von Natech Plastics durch den deutschen Diagnostikspezialisten sehe er positiv, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen der der relativ geringen Größe der Transaktion und der geringen Synergieeffekte bleibe er allerdings bei seinem Kursziel./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2023 / 08:03 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2023 / 08:06 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.