Hauck Aufhäuser IB belässt Siltronic auf 'Sell' - Ziel 53 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Siltronic auf "Sell" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die schwachen Zahlen des US-Konzerns Micron Technology seien eine negative Vorgabe für den Halbleiterzulieferer, schrieb Analyst Jonah Emerson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während die Quartalsprognose der Amerikaner zwar auf eine Umsatzstabilisierung auf sehr niedrigem Niveau hindeute, stehe Siltronic erst am Beginn eines Nachfragerückgangs./mf/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2023 / 08:11 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2023 / 08:13 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.