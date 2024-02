Hauck Aufhäuser IB belässt SAF-Holland auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Auf der Investorenveranstaltung in Lugano habe das Management die starken Fortschritte des Nutzfahrzeugzulieferers im vergangenen Jahr bestätigt, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konsolidierung des Bremsenspezialisten Haldex hebe SAF-Holland auf die nächste Stufe./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 08:21 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 08:21 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.