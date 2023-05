Hauck Aufhäuser IB belässt SAF-Holland auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

Finanztrends Video zu SAF Holland



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil prognostiziert für den Nutzfahrzeugzulieferer in einer am Dienstag vorliegenden Studie starke Zahlen für das erste Quartal. Eine hohe Auslastung in allen Regionen, höhere Preise und der erste Beitrag des übernommenen schwedischen Bremsenherstellers Haldex sollten dies ermöglicht haben. Die Aktie sei zudem günstig bewertet./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2023 / 07:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2023 / 07:53 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.